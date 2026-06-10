First Look: Avantika, Josh O’Connor, Emily Blunt Appear On June 12 “Kelly Clarkson Show”

THE KELLY CLARKSON SHOW -- Episode A5177 -- Pictured: (l-r) Avantika, Willie Geist -- (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
Friday’s “Kelly Clarkson Show” features a compelling lineup, with high-profile guests promoting their buzzy projects.
Avantika appears on behalf of the new Hulu series “not suitable for work.” Josh O’Connor and Emily Blunt, meanwhile, appear together in support of “Disclosure Day.”
All join Geist for interviews; O’Connor and Blunt also play a game of Undercover Covers.
Filmed in advance, the episode will air during the day on June 12. Check local listings for the start time in your market.
First-look photos from the taping follow.
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) Josh O’Connor, Willie Geist, Emily Blunt — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) — Josh O’Connor, Emily Blunt (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) Josh O’Connor, Emily Blunt — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) Josh O’Connor, Emily Blunt, Willie Geist — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) Josh O’Connor, Emily Blunt, Willie Geist — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: Avantika — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) Avantika, Willie Geist — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: Avantika — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
THE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: (l-r) Avantika, Willie Geist — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
TTHE KELLY CLARKSON SHOW — Episode A5177 — Pictured: Avantika — (Photo by: Heidi Gutman/NBCUniversal)
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Brian Cantor is the editor-in-chief for Headline Planet. He has been a leading reporter in the music, movie, television and sporting spaces since 2002.
Brian's reporting has been cited by major websites like BuzzFeed, Billboard, the New Yorker and The Fader -- and shared by celebrities like Taylor Swift, Justin Bieber and Nicki Minaj.
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